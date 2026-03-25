Bursa'da Bebeği Gömme Olayında İki Kadın Tutuklandı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde evde doğurduğu bebeği araziye gömen kadın ile annesi tutuklandı.

Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine muayeneye giden Sibel N'nin (41) değerlerinde anormallik görülmesi ve geçmiş tarihlerde düşük yaptığını söylemesi üzerine durum polise bildirildi.

Polis ekiplerince sorgulanan Sibel N, sevgilisinden hamile kaldığını, bebeğin şubat ayında evde "ölü" olarak doğduğunu ve annesi Gülbahar N'nin (66) de bebeğin cenazesini gömdüğünü itiraf etmesinin ardından soruşturma başlatıldı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin, hiçbir kuruma bilgi verilmeden Döllük Mahallesi'ndeki bir araziye defnedildiği tespit edildi.

Defnedildiği yerden çıkarılan bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili Sibel N, annesi Gülbahar N, bebeğin babası olduğu değerlendirilen H.Ö'yü ve Sibel N'nin babası Harun N'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sibel N. ile Gülbahar N. tutuklandı.

H.Ö. adli kontrol şartıyla, Harun N. ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.