Bursa'da Berberde Cinayet: Sanıklara Hapis Cezası - Son Dakika
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Bursa'da Berberde Cinayet: Sanıklara Hapis Cezası

14.07.2026 12:23
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Bursa'da berber çırağının ölümüyle ilgili iki kardeşe 15'er yıl hapis, biri için 2.5 yıl ceza verildi.

Bursa'da, bir berber dükkanında tabancayla vurulan çırağın ölümüne ilişkin haklarında dava açılan sanık 2 kardeşin yargılandığı davada karar açıklandı.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya haklarında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından dava açılan tutuklu sanıklar Recep O. (33) ve Kamuran O. (28) ile taraf avukatları katıldı.

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Kamuran O, "Böyle olmasını istemezdik pişmanım olay anında gelişti. Olaydan sonra silahı polislere ben teslim ettim. Maktul bizi engellemişti. Benim telefonuma Ali tarafından mesaj gönderilmedi ancak ablama geldi." ifadelerini kullandı.

Recep O. da kardeşinin olay günü silah taşıdığını bilmediğini ileri sürerek, "Olaya herhangi bir dahilim yoktur. Olaydan önce Kamuran bana, ablama Ali tarafından mesaj gönderildiğini söyledi. Mesajda tehdit içerikli cümleler vardı. Suç işlemedim, beraatimi tahliyemi talep ederim." dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Recep O. ve Kamuran O'ya "kasten öldürme" suçundan hükmettiği müebbet hapis cezasını tahrik ve takdir indirimiyle 15'er yıla düşürdü.

Kamuran O. ayrıca, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay

Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'nde geçen yıl 17 Mayıs'taki olayda, berber dükkanında çalışan Suriye uyruklu çırak Elhalifa'ya (21) silahla ateş edilmişti.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elhalifa, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan kardeşler Recep O. ve Kamuran O. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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