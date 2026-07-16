Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Bursa\'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
16.07.2026 20:58
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Araç park etme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı.

BURSA'da araç park etme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, taraflar arasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Tarafların ailelerinin de olaya dahil olmasıyla kavga büyürken, bıçak darbeleriyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 2'nci Derman Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde araç park etme meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı. Tartışma, tarafların aile üyelerinin de dahil olmasıyla kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede de 3 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp kavgayı sonlandırırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan biri ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 2 kişi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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