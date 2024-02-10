Bursa'da Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Bisiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bisikletle seyir halinde olan Batın Atalı ve bir arkadaşı, toplu taşıma minibüsüne çarptı. Kazada Atalı hayatını kaybederken, arkadaşı ise yaralandı. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

10.02.2024 13:49
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Bursa'da bisikletle seyir halindeyken toplu taşıma minibüsüne çarpan iki kişiden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yeşilyayla Sokağı'nda seyreden Batın Atalı ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının bulunduğu bisiklet, Mümin Gençoğlu Caddesi'ne girdiklerinde N.C. idaresindeki 16 M10093 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle Atalı ve arkadaşı yola savruldu.

Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan Atalı ve arkadaşını Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Atalı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen minibüs sürücüsü N.C'nin işlemleri sürüyor.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, Atalı ve arkadaşının bisikletle caddeye çıktıklarında minibüsle çarpışarak savruldukları görülüyor.

Kaynak: AA

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