Bursa\'da boşanma aşamasındaki koca, eşini çocuklarının gözleri önünde vurdu

Güncel

BURSA'da boşanma aşamasında olduğu diş hekimi eşi Yasemin Uludağ Çetin'i (52) takip edip, kızı ile oğlunun gözü önünde tabanca ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (59) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. İki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Çetin'in, 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çocuklarının da ifadesine yer verildi.

'BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi. Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi. İddianame, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.