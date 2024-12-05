Bursa'da boşanma aşamasındaki koca, eşini çocuklarının gözleri önünde vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da boşanma aşamasındaki koca, eşini çocuklarının gözleri önünde vurdu

Bursa\'da boşanma aşamasındaki koca, eşini çocuklarının gözleri önünde vurdu

Bursa'da boşanma aşamasında olan diş hekimi Yasemin Uludağ Çetin, eşi Atilla Çetin tarafından çocuklarının yanında tabanca ile başından vurularak öldürüldü. Atilla Çetin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

05.12.2024 11:01  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BURSA'da boşanma aşamasında olduğu diş hekimi eşi Yasemin Uludağ Çetin'i (52) takip edip, kızı ile oğlunun gözü önünde tabanca ile başından vurarak öldüren diş teknikeri Atilla Çetin (59) hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açıldı.

Olay, 27 Ekim'de saat 12.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Kızı Z.Ç. (26) ve oğlu A.E.Ç. (22) ile birlikte evine giden Yasemin Uludağ Çetin, kendisini takip eden boşanma aşamasındaki eşi diş teknikeri Atilla Çetin'in saldırısına uğradı. Atilla Çetin, eşini evinin bulunduğu binanın önüne geldiğinde başından tabanca ile vurdu. İki çocuk annesi Yasemin Uludağ Çetin yere yığılırken, ihbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yasemin Uludağ Çetin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çetin, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Atilla Çetin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Çetin'in, 'Eşe karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, çocuklarının da ifadesine yer verildi.

'BABAM 1,5 YIL ÖNCE BENİ DE ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Babasının kendisini öldürmeye çalıştığını söyleyen Çetin'in kızı Z.Ç., "Babam 1,5 yıl önce evde bana saldırıp, öldürmek istedi. Hakkında şikayetçi olmuştum. Bu olay sonrası uzaklaştırma kararı da almıştı. Olay günü annem ve kardeşim ile kahve içip, evimizin önüne geldiğimizde babam da geldi. Aracını yol ortasında park edip anneme, 'Namussuz, şerefsiz' gibi hakaretler yağdırıp, üzerine geldi. Onu uzaklaştırmak isterken, aracından aldığı silahla anneme ateş etti" dedi. Çiftin oğlu A.E.Ç. ise "Babam, bana, ablama ve anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Kendisini polise şikayet ettik. Annem boşanmak için dava açtı. Buna rağmen babam bizi rahatsız etmeye devam etti. Olay günü, ablamın ve benim yanımda annemi öldürdü" diye konuştu.

'AMACIM KORKUTMAKTI'

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda, boşanma aşamasındaki eşinin kendisini 2 kişi ile aldattığını iddia eden ve amacının korkutmak olduğunu söyleyen Atilla Çetin, "Olay günü konuşmak için yanına gittiğimde, hakaretlerine maruz kalınca sinirlenip, yanımda bulunan tabanca ile ona ateş ettim. Amacım, öldürmek ve yaralamak değil; sadece korkutmaktı" dedi. İddianame, Bursa 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Cinayet, 3-sayfa, Uludağ, Güncel, Şiddet, Hukuk, Çocuk, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da boşanma aşamasındaki koca, eşini çocuklarının gözleri önünde vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:32 İstanbul’da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22’ye yükseldi İstanbul'da sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:17 Esnaftan konum vergisi mi alınacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan iddialara yanıt Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt
10:15 Turkcell’e büyük şok Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu Turkcell'e büyük şok! Yargıtay, alınan o ücretleri hukuksuz buldu
09:15 Şam öncesi son kale Hama’da çatışmalar gitgide şiddetleniyor Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor
23:47 Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
16:32 Hazal Kaya’nın köpeği “Sherlock“ hayatını kaybetti Hazal Kaya'nın köpeği "Sherlock" hayatını kaybetti
16:30 Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor Dünyada tek vaka Hiçbir neden yokken eklemleri yerinden çıkıyor
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
16:07 Esenyurt’ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber Esenyurt'ta cinsel istismar şüphelisinin alıkoyup vurduğu çocuktan acı haber
15:56 Brad Friedel’dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt Brad Friedel'dan komisyon iddialarına canlı yayında olay yanıt
15:53 Ahmet Ercan’dan Antalya’daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Ahmet Ercan'dan Antalya'daki 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama
15:49 “Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak“ "Otomotiv sektöründe rekabet kızışacak"
15:46 Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL’den Avrupa’ya kapış kapış satılıyor Çöpten toplanıyor, tanesi 109 TL'den Avrupa'ya kapış kapış satılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 12:07:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da boşanma aşamasındaki koca, eşini çocuklarının gözleri önünde vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.