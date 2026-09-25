Bursa\'da Büyükşehir Başkan Vekili Biba, hasarlı Çeltikçi Köprüsü\'nü inceledi

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafakemalpaşa-Susurluk-Karacabey bağlantı yolunda ağırlıkla tarımsal üretimde kullanılan araçların geçtiği ve hasar aldığı için trafiğe kapatılan Çeltikçi Köprüsü'nde teknik incelemelerde bulundu.

Başkan Vekili Şahin Biba, Mustafakemalpaşa ilçesi sınırlarında bulunan Çeltikçi Köprüsü'nde meydana gelen hasarı inceledi. AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Kemal Ermiş, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mutlu Turgut'un da eşlik ettiği teknik incelemede Biba, hasara ilişkin bilgi aldı.

ÖNCELİK CAN GÜVENLİĞİ

Çeltikçi Köprüsü'nün yapımına 1961 yılında başlandığını ve 1973 yılında trafiğe açıldığını hatırlatan Biba, "Yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 4,80 metre genişliğindeki köprüde trafik akışı 4 metre yükseklikten sağlanıyor. 11 Eylül'de meydana gelen hasar durumu nedeniyle köprü can güvenliği açısından trafiğe kapatıldı" dedi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Köprüde gerekli çalışmaların hızla başlatılması talimatını veren Biba, "Köprü, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve ilçeler arası ulaşım için büyük önem taşıyor. Hafif araç geçişini yeniden sağlayabilecek çözümleri değerlendirirken köprünün yeniden yapımına yönelik proje çalışmalarını da sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenli ulaşımı için süreci yakından takip ediyoruz" diye konuştu.