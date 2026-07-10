Bursa\'da Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akçağlayan Mahallesi 1. Sobacı Sokak'taki binanın çatı katında dumanlar çıktığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahalede bulundu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın binada hasara neden oldu.
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