Bursa'da Cezaevi Firarisi Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, "kasten öldürme" suçundan hükümlü cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.
Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Merinos Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Çiftehavuzlar Mahallesi Kanal Caddesi'nde şüphe üzerine durdurmak istedikleri kişinin kaçması nedeniyle onu kovalamaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından bilgileri sorgulanan bu kişinin Rahim A. (41) olduğu, 17 sene önce işlediği cinayet nedeniyle 29 yıl 6 ay hapse mahkum edilerek cezaevine konulduğunu ve firari olduğunu belirledi.
Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesince arandığı tespit edilen ve üzerinden başkasına ait kimlik çıkan Rahim A, Merinos Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Hükümlünün, işlemlerin ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.
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