Bursa\'da çıkan arazi yangını söndürülüyor

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Bursa'da çıkan arazi yangınının söndürülmesi için çalışma başlatıldı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasında görülen yangının, çevredeki geri dönüşüm tesisi ve odun depolarına sıçramaması için önlem alan ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.