Bursa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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ZEHRA DEĞİRMENCİ

(BURSA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 700 dekar alanın hasar gördüğü bildirildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Yolçatı'da çıkan orman yangını akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Can kaybının olmadığı yangında, yaklaşık 700 dekar alan hasar gördü.

Yangından Uludağ Üniversitesi de etkilendiğinden dolayı yurtlarda kalan öğrenciler tahliye edildi. Dileyen öğrencilere İstanbul'a gitmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından otobüsler tahsis edildi.