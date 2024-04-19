Bursa\'da çim kalıp kesme makinesi çalan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çim kalıp kesme makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İlçeye bağlı kırsal Hotanlı Mahallesi'nde 17 Mart'ta, çim kalıp üretim tesisinin bulunduğu tarladan Barış Erdinç'e ait çim kalıp kesme makinesi çalındı.
Faili meçhul olayın aydınlatılması amacıyla harekete geçen 6. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karacabey Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı tespit etti.
JASAT tarafından Bursa'daki işletmesinde yakalanan araç sahibi Sinan F'nin (47), hırsızlıktan 15 suç kaydının bulunduğu belirlendi.
Sinan F'nin işletmesinde yapılan aramada söz konusu çim kalıp kesme makinesi çalışır vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan Sinan F, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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Antalya'da meydana gelen teleferik kazasının ardından Karadeniz Bölgesi'ndeki en uzun mesafeli teleferik tesisinde tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta arıza durumunda mahsur kalan vatandaşların kurtarılması senaryosu uygulandı. İstasyon görevlisi, teleferik sistemlerinin güvenli olduğunu ve kurtarma işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilebildiğini belirtti.
Gaziantep'te jandarma ekiplerinin bir iş yerine yaptığı operasyonda piyasa sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde sahte deterjan ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyon kapsamında Oğuzeli ilçesindeki bir iş yerine baskın yapıldı. Baskın sırasında yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazır halde ve 2 Milyon 350 bin TL değerinde 10 bin 950 kilogram sahte markalı deterjan ve 66 bin 430 adet çeşitli markalara ait ambalaj ele geçirildi. Operasyon sonucunda iş yeri sahibi Y.I. isimli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan Y.I. isimli şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek KAYMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. İlçe esnafları ile de buluşan Başkan Büyükkılıç, Pınarbaşı'da çalışmaları süren park bahçe düzenlemelerini de yerinde inceledi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Deprem bölgesi Adıyaman'da, konteyner kentte yaşanılan su sorununu dile getirmek isteyen vatandaşların yaptığı eylem yerine gelen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sular gelene kadar muslukların başında bekledi.
Kırklareli'nde İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ ekipleri, Kavaklı beldesi yakınlarında devriye faaliyeti sırasında karayolunda 2 kaplumbağa tespit etti. Ekipler, kaplumbağaları yol üzerinden alarak doğal yaşam alanlarına bıraktı.
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Aydın-İzmir otoyolunun bir bölümüne bir kamyondan dökülen yağ nedeniyle trafik kapatıldı. Araçlar Aydın-İzmir karayoluna yönlendirilirken, otoban kavşağından İncirliova girişine kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından otoyolun trafiğe açılacağı belirtildi.
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