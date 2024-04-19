Bursa'da çim kalıp kesme makinesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da çim kalıp kesme makinesi çalan zanlı tutuklandı

Bursa\'da çim kalıp kesme makinesi çalan zanlı tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde çim kalıp kesme makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçeye bağlı Hotanlı Mahallesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından yapılan operasyonla araç sahibi Sinan F'nin yakalandığı belirlendi. Çalınan çim kalıp kesme makinesi ise sahibine teslim edildi.

19.04.2024 09:33
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde çim kalıp kesme makinesi çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı kırsal Hotanlı Mahallesi'nde 17 Mart'ta, çim kalıp üretim tesisinin bulunduğu tarladan Barış Erdinç'e ait çim kalıp kesme makinesi çalındı.

Faili meçhul olayın aydınlatılması amacıyla harekete geçen 6. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Karacabey Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, hırsızlıkta kullanılan aracı tespit etti.

JASAT tarafından Bursa'daki işletmesinde yakalanan araç sahibi Sinan F'nin (47), hırsızlıktan 15 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Sinan F'nin işletmesinde yapılan aramada söz konusu çim kalıp kesme makinesi çalışır vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan Sinan F, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da çim kalıp kesme makinesi çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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