Bursa'da Çınarcık Barajı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika
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Bursa'da Çınarcık Barajı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2060 yılına kadar kentin su ihtiyacını karşılayacak Çınarcık Barajı ve su iletim hattı çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Mustafa Bozbey, 2026 yazında baraj suyunun kente ulaştırılmasının hedeflendiğini belirtti.

29.01.2025 13:20  Güncelleme: 14:47
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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer barajlarıyla birlikte 2060 yılına kadar kentin su ihtiyacını karşılayacak Çınarcık Barajı'nda çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılının yaz aylarından itibaren Bursa'yı baraj suyuyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İsale hattı imalatını sonuçlandırdığımız yol ve caddelerin asfalt kaplamalarını tamamladık" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Barajı suyunun kente getirilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

9 bin 500 ton asfalt ve yama kaplama yapıldı

Nilüfer ilçesinde yer alan 30 Ağustos Zafer Mahallesi Çamlık Bulvarı, Kayapa Sanayi Bulvarı, Demirci Mahallesi Dedeman Sokak, Demirci Caddesi, Dumlupınar Mahallesi Umut, Burçin, Bülbül, Bolkar ve Şirin sokakları ile Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi ve Akçalar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde isale hattı çalışması tamamlanan güzergahlarda, 9 bin 500 ton asfalt ve yama kaplama ile 2 bin 920 metrekare sathi kaplama yapıldı.

Ekipler, Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi'nde ise asfalt kaplama çalışmalarına başladı. Kayapa Mahallesi Ertuğrul Caddesi ile Hasanağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nin yanı sıra Hasanağa Mahallesi Mercan ve Gölova sokaklarındaki asfalt yama ve kaplama çalışmaları ise isale hattı işlemlerinin bitirilmesinin ardından başlatılacak.

"Bursa'yı 2026'nın yaz aylarından itibaren baraj suyuyla buluşturmayı hedefliyoruz"

Çınarcık Barajı İçme Suyu Projesi'nin, Bursa'nın içme suyu tarihinde dönüm noktası sayılacak bir proje olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajın Doğancı ve Nilüfer Barajları'yla birlikte 2060 yılına kadar kentin su ihtiyacını karşılayacağını vurguladı. Çınarcık Barajı suyunu Bursa'ya taşıyacak içme suyu iletim hattı imalatlarının hız kazandığını söyleyen Başkan Bozbey, "BUSKİ ile gerçekleştirdiğimiz çalışmalar tamamlandığında 68 kilometrelik içme suyu isale hattı imalatı ile 21 bin metreküp hacimli 3 adet içme suyu deposunun inşaatını bitirmiş olacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İsale hattı imalatını sonuçlandırdığımız yol ve caddelerin asfalt kaplamalarını tamamladık. Çınarcık Barajı'nın suyunu kente taşıyacak iletim hatları imalatını 1 yıl içerisinde tamamlayıp Bursa'yı 2026'nın yaz aylarından itibaren baraj suyuyla buluşturmayı hedefliyoruz. Çınarcık Barajı ile Bursa'nın mevcut günlük içme suyu kapasitesine 300 bin metreküplük daha arıtılmış içme suyu rezervi sağlamış olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Çınarcık Barajı Çalışmaları Hızla Devam Ediyor - Son Dakika

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