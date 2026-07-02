Bursa\'da \'Çöp Ev\'den 5 Ton Atık Çıkarıldı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir daireden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi sakinleri, bir dairenin "çöp ev" olarak kullanıldığı ihbarında bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Yıldırım Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri ekipleri, evde çok miktarda atık biriktirildiğini belirledi.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından eve giren ekipler, koordineli çalışma sonucunda evden yaklaşık 5 ton çöp çıkardı.

Ev ile çevresinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapıldı.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, vatandaşların sağlığını, güvenliğini ve huzurunu korumayı temel görev kabul ettiklerini belirtti.

Yılmaz, "Bu kapsamda toplum sağlığını tehdit eden ve çevre kirliliğine yol açan hiçbir olumsuzluğa kayıtsız kalmıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu titizlikle yerine getiriyoruz. Daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir Yıldırım hedefimize ulaşmak için çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bu arada, aynı dairede yaklaşık 6 ay önce de temizlik çalışması yapıldığı bildirildi.