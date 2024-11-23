HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde İbrahim İ.'nin, harçlık vermediği gerekçesiyle ekmek bıçağıyla defalarca bıçakladığı dedesi Kemal Kızılaslan, tedavi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Dedeye Feci Saldırı: Torun Tarafından Bıçaklandığı İçin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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