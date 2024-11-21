Bursa'da Domates Yüklü Kamyon Yangınında İtfaiye Zamanında Müdahale Etti - Son Dakika
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Bursa'da Domates Yüklü Kamyon Yangınında İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Bursa\'da Domates Yüklü Kamyon Yangınında İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 20 ton domates yüklü bir kamyonun lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, sürücünün alevleri fark etmesiyle kontrolden çıkmadan kontrol altına alındı.

21.11.2024 07:27  Güncelleme: 07:30
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde 20 ton domates yüklü kamyonun lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İznik Yolu Otoban Kavşağı mevkinde seyreden yaklaşık 20 ton domates yüklü kamyonda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 34 DC 1790 plakalı kamyonun lastiğinden yükselen alevleri fark eden sürücüsü Mehmet Akif Gayretli (62), aracını emniyet şeridine çekti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın büyüyerek kamyonu sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: DHA

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