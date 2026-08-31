Bursa'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Olayı - Son Dakika
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Bursa'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Olayı

Bursa\'da Düğünde Gıda Zehirlenmesi Olayı
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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düğünde tavuklu pilav ikramından 367 kişi zehirlendi, 23'ü tedavi altında.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde düğünde ikram edilen tavuklu pilavdan zehirlenenlerin sayısı 367'ye yükseldi. İl Sağlık Müdürlüğü, 23 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Olay, dün Orhaneli ilçesine bağlı Karıncalı Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğüne katılan konuklara tavuk ve pilav ikram edildi. Yemeğin ardından çok sayıda kişide mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenme belirtisi gösterenler ambulans ve özel araçlarla Orhaneli Devlet Hastanesi ile kent merkezi ve çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

'TEDAVİSİ DEVAM EDEN 23 HASTANIN GENEL DURUMLARI İYİ'

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada gece boyunca hastanelere başvuranların sayısının 367 olduğu belirtilirken, durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2026 tarihinde Orhaneli ilçemizde düzenlenen bir sünnet cemiyetinde verilen yemekten kaynaklandığı değerlendirilen gıda zehirlenmesi vakası üzerine kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Olaydan etkilenen 367 vatandaşımız gece boyunca Orhaneli Devlet Hastanesi'nin yanı sıra çeşitli hastanelere başvurmuştur. Orhaneli Devlet Hastanesi'ne yapılan başvurulardan 74 hasta, ambulanslarla merkezdeki hastanelerimize taşınmıştır. Hastaların çoğu şifa ile taburcu edilmiş olup, tedavisi devam eden 23 hastanın ise genel durumları iyidir."

YEMEKTEN NUMUNE ALINDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yemekten numune alındığı da belirtilerek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli hareket edilerek gıda numunesi alınması sağlanmış ve Orhaneli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından da su numunesi alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlamıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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