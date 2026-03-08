Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'den Borçelik Fabrikası'nın Kadın Çalışanlarına 8 Mart Ziyareti

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Borçelik Fabrikası'nın kadın çalışanlarını ziyaret etti.

Kadın istihdamının artırılması ve kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Bozbey, Borçelik Fabrikası'nı ziyaret ederek kadın çalışanlarla bir araya geldi. Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim eden Bozbey'e, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altınsoy ve Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan da eşlik etti.

"Kadın iş gücünü artırmaya devam edeceğiz"

Kadın istihdamı konusunda birçok fabrikanın Borçelik Fabrikası'nı örnek alması gerektiğini belirten Bozbey, böyle bir fabrikanın Bursa'da olmasının çok anlamlı ve değerli olduğunu belirtti. Borçelik Fabrikası'nda yaklaşık 150 kadın çalışanın bulunduğunu dile getiren Bozbey, "Çalışan tüm kadınlar gerekli eğitimlerden geçmiş. Büyük çoğunluğu sahada operatör ve teknik personel olarak çalışıyor. Bizler de göreve geldikten sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi'ndeki kadın çalışan oranını 7 puan artırdık. Birçok alanda kadın işgücünü artırdık. Artırmaya devam edeceğiz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Bozbey ile Borçelik Mali İşler ve Dış Ticaret Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Hafize Çetinel arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.