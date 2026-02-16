Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Can Dostlar İçin Dayanışma Etkinliği - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Sahipsiz Can Dostlar İçin Dayanışma Etkinliği

16.02.2026 11:46  Güncelleme: 13:14
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kediler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerle sokak hayvanları için kedi evleri hazırladı ve sahiplenmeyi teşvik etti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 Şubat Dünya Kediler Günü dolayısıyla düzenlediği "Kedi Evi Atölyesi" ve "2. Kedi Yuvalandırma Etkinliği" ile hem sahipsiz can dostlar için sıcak yuvalar hazırladı hem de "Satın alma, sahiplen" mesajı verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ve AHBAP Derneği iş birliği ile Dünya Kediler Günü dolayısıyla iki etkinlik birden düzenlendi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen programda, sokak hayvanlarının barınmaları için kedi evleri yapılıp boyanırken; üç can dostu da gerekli işlemlerin ardından yeni ailelerine kavuştu.

Sokak hayvanlarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yuvalandırma kültürünün güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte, dayanışma ve gönüllülük ruhu ön plana çıktı.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, son zamanlarda sahiplenilen hayvanların bile sokaklara terk edildiğini belirterek, "Bu tür etkinlikler can dostlarımızın yaşamlarını kolaylaştırma amacı güdüyor. Farkındalık oluşturmak açısından da ayrıca önemli. Destek veren halkımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ekinliğin sonunda boyanan kedi evleri, yerleştirilecekleri noktalara gönderildi.

Kaynak: ANKA

