Bursa'da Eşini Öldüren Adam Yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da Eşini Öldüren Adam Yakalandı

Bursa\'da Eşini Öldüren Adam Yakalandı
03.06.2026 17:30
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Zafer Güngür, tartıştığı eşi Müjde'yi 10 yaşındaki oğlunun önünde bıçaklayarak öldürdü.

BURSA'da Zafer Güngür (31), tartıştığı eşi Müjde Güngür'ü (29) 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde tek bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'ndeki 6 katlı binada meydana geldi. Tesisatçılık yapan Zafer Güngür ile eşi Müjde Güngür arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken; Zafer Güngür, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde göğsünden bıçakladı. Müjde Güngür, tek bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken, sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Müjde Güngür'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Müjde Güngür'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zafer Güngür, kısa süre sonra suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

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