Bursa\'da etkili lodos yayaları zorlarken Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü uyardı

Bursa'da etkili lodos yayaları zorlarken Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'da saatte 68 kilometre hıza ulaşan lodos yayaların yürümesini zorlaştırdı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyarırken yarın lodosun yerini sağanağa bırakması bekleniyor.
Bursa'da lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde etkisini sürdüren, hızı saatte 68 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle yayalar yürümekte zorlandı.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, rüzgar nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Yarın lodosun yerini sağanağa bırakmasının beklendiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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