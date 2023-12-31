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Bursa'da Ev Sahibini Soyan Suriyeli Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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Bursa'da Ev Sahibini Soyan Suriyeli Şüpheliler Tutuklandı

Bursa'da internet arızasını gidermek için gittiği eve kurye gibi giyinen arkadaşıyla birlikte giren Suriye uyruklu Wajd Ahmad Nayef ve Yemin Hattap, ev sahibini darp edip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL'yi alarak kaçmışlardı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa\'da Ev Sahibini Soyan Suriyeli Şüpheliler Tutuklandı
31.12.2023 - 17:30,
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TUTUKLANDILAR

Bursa'da, internet arızasını gidermek için geldiği eve, birkaç gün sonra yanında kurye gibi giyinen arkadaşıyla ile birlikte giren, ev sahibini darbedip el ve ayaklarını bağladıktan sonra 20 bin dolar ve 15 bin TL'yi alarak kaçan Suriye uyruklu Wajd Ahmad Nayef (22) ile Yemin Hattap (24), sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esra TÜRKER/BURSA,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Ev Sahibini Soyan Suriyeli Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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