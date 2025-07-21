Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Sena Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasının önündeki polyester malzemelerin tutuşmasıyla; saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler büyüyünce fabrikaya da sıçradı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması ile söndürüldü, fabrikada hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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