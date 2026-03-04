Bursa'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin (49) yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmalar sonucu yakalanmamak için 12 yıldır farklı adreste yaşayarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edilen hükümlünün kullandığı araç belirlendi.
Kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde saklandığı belirlenen firari hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?