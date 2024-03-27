Bursa'da freni arızalanan otobüs, araca ve korkuluklara çarptı - Son Dakika
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Bursa'da freni arızalanan otobüs, araca ve korkuluklara çarptı

Bursa\'da freni arızalanan otobüs, araca ve korkuluklara çarptı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni arızalanan bir otobüs, bir araca ve sitenin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

27.03.2024 12:14  Güncelleme: 12:16
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni arızalanan otobüs, bir araca ve sitenin demir korkuluklarına çarparak durabildi.

Namazgah Mahallesi Işıklar Caddesi'nden Çelebi Mehmet Bulvarı'na doğru seyreden İbrahim İ. (45) idaresindeki 16 S 5310 plakalı otobüsün freni arızalandı.

Sürücüsünün durdurmaya çalıştığı otobüs, önce park halindeki 16 VL 668 plakalı panelvan minibüse, ardından bir apartmana birkaç metre kala demir korkuluklara çarptı.

Herhangi bir yaralanmaya sebebiyet vermeyen kazanın ardından olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Gerekli incelemelerin ardından kaza yapan otobüsün bulunduğu yerden götürülmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

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