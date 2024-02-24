Bursa\'da gazeteciye silahlı saldırı soruşturması tamamlandı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir gazeteciye aracında bulunduğu sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 13 Kasım 2023'te yerel bir internet haber sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Yaman Kaya'nın kullandığı araca silahla ateş ettikleri belirlenen tutuklu 2 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olayda yara almadan kurtulan Kaya'nın aracıyla seyrederken patlama sesi duyduğu, aracının camının patladığı ve bu sırada kaldırımda 2 kişiyi gördüğü ifadesine yer verildi. Kaya, ifadesinde, canına kastedenlerden şikayetçi olduğunu ve olayın köşe yazıları nedeniyle gerçekleştiğini tahmin ettiğini belirtti.

İddianamede, güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde, silahı kullanan sanık Zülküf B'nin yaklaşık bir saat olay yerinde dolaşarak vakit geçirdiği, saldırı sonrası yaya olarak Cumhuriyet Mahallesi Hisar Caddesi yönüne kaçtığı anlatıldı.

Zülküf B'nin olay yerine diğer sanık Sedat M. idaresindeki 06 AL 4068 plakalı araçla geldiği, Cumhuriyet Mahallesi Yağmur ve Balcı sokakların kesişiminde indiği, aracın ise kısa süre bekleyip olay yerinden uzaklaştığı bilgisi verilen iddianamede, Sedat M'nin saldırıdan 2 gün sonra yakalandığı ve yeni aldığı telefon hattını kullandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Sedat M. gözaltına alındıktan sonra hakimlikteki sorgusunda, Yaman Kaya'yı tanımadığını ileri sürerek, "Aracına ateş eden kesinlikle ben değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olay günü yanımda şemsiye yoktu. Müştekiyi tanımam, bilmem. Olay günü olay yerinde de bulunmadım." ifadesini kullandı.

Zülküf B'nin ise "Olay yerinde bulunan araç aile aracımızdır. Sedat M. memleketten ailece tanıdığımız insandır. Müştekiyle herhangi bir husumetim ve tanışıklığım yoktur." şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

İddianamede, sanıkların "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesince sanıkların yargılanmasına mayıs ayında başlanacak.

Gazeteci Yaman Kaya'nın bulunduğu araca, 13 Kasım 2023'te Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlenmiş, Kaya olaydan yara almadan kurtulmuştu. Gözaltına alınan 3 şüpheliden Zülküf B. ve Sedat M. "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmış, C.B. ise serbest bırakılmıştı.