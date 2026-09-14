Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş TOHM'daki odasında ölü bulundu
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görevli güreş antrenörü Zeki Gümüş (55), kaldığı odada hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde hayatını kaybettiği belirlenen Gümüş'ün cenazesi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bursa'da güreş antrenörü, görev yaptığı sporcu kamp ve eğitim merkezindeki odasında ölü bulundu.
Merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'ndeki Bursa TOHM Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezinde görev yapan güreş antrenörü Zeki Gümüş'ten (55) haber alamayan sporcular, kaldığı odaya girdi.
Gümüş'ü hareketsiz halde bulan öğrencilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Gümüş'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da güreş antrenörü Zeki Gümüş TOHM'daki odasında ölü bulundu - Son Dakika
Karadeniz’deki saldırı riski nedeniyle ilerleyemeyen gemiler, İstanbul açıklarını adeta otoparka çevirdi
Sizin düşünceleriniz neler ?