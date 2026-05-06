Bursa'da Hıdırellez, Kültürpark'ta Renkli Etkinliklerle Kutlandı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Hıdırellez Şenliği; halk dansları gösterileri, atölye çalışmaları ve çocuklar için düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Bursa'da Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı. Şenliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin sergilendiği alanı gezip stantlara uğrayan Başkan Vekili Biba, kadınlara "hayırlı işler" diledi. Ardından şenlikte sahne alan Suzan Kardeş ile bir araya gelen Biba, etkinliğe katılımından dolayı teşekkür ederek, Kardeş'e çiçek ve hediye takdim etti.

"Hıdırellez geleneğimizi yaşatıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin de Hıdırellez'in coğrafyanın en köklü miraslarından biri olduğunu söyledi. Hıdırellez'in, Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas peygamberin yeryüzünde buluştuğu özel bir zaman olduğuna inanıldığını belirten Şahin, "Hıdırellez, toprağın uyanışıyla birlikte insanın da kendini yenilediği, kırgınlıkların yerini muhabbetin aldığı, umudun yeniden filiz verdiği bir dönemdir. Ne mutlu bizlere ki, bugün bizler de şehrimizde hep birlikte baharı, Hıdırellez'i yaşıyoruz. Bursa, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle büyüyen ve gelişen bir şehirdir. Bursa, kültürüyle, doğasıyla, insanıyla yaşayan bir hafızadır. Bizler de bu hafızayı koruyan, geliştiren ve geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışıyor, Hıdırellez geleneğimizi yaşatıyoruz" diye konuştu.

Hıdırellez'in hatırlattıklarına değinen Başkan Vekili Şahin, "Doğa nasıl yeniden can buluyorsa, insan da umutla yeniden başlar. Paylaştıkça çoğalan, bir arada oldukça güçlenen bir hayat mümkündür. Dileğimiz, şehrimizin ve ülkemizin her köşesinde bereketin, huzurun ve mutluluğun artmasıdır. Yarınlara daha güçlü yürümektir. Bu anlamlı buluşmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellez hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Suzan Kardeş, sevilen şarkıları ile sahne aldı. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin kontrolünde yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, Hıdırellez'in coşkusunu paylaştı.