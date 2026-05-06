Bursa'da Hıdırellez, Kültürpark'ta Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Hıdırellez, Kültürpark'ta Renkli Etkinliklerle Kutlandı

06.05.2026 11:05  Güncelleme: 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Hıdırellez Şenliği, halk dansları, atölye çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle renkli bir şekilde gerçekleştirildi. Başkan Vekili Biba, etkinliğe katılan vatandaşlarla bir araya gelerek kadın kooperatiflerinin ürünlerini inceledi.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta düzenlenen Hıdırellez Şenliği; halk dansları gösterileri, atölye çalışmaları ve çocuklar için düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı.

Bursa'da Hıdırellez Şenliği coşkuyla kutlandı. Şenliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileriyle birlikte alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kadın kooperatiflerinin ürünlerinin sergilendiği alanı gezip stantlara uğrayan Başkan Vekili Biba, kadınlara "hayırlı işler" diledi. Ardından şenlikte sahne alan Suzan Kardeş ile bir araya gelen Biba, etkinliğe katılımından dolayı teşekkür ederek, Kardeş'e çiçek ve hediye takdim etti.

"Hıdırellez geleneğimizi yaşatıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Şahin de Hıdırellez'in coğrafyanın en köklü miraslarından biri olduğunu söyledi. Hıdırellez'in, Hazreti Hızır ile Hazreti İlyas peygamberin yeryüzünde buluştuğu özel bir zaman olduğuna inanıldığını belirten Şahin, "Hıdırellez, toprağın uyanışıyla birlikte insanın da kendini yenilediği, kırgınlıkların yerini muhabbetin aldığı, umudun yeniden filiz verdiği bir dönemdir. Ne mutlu bizlere ki, bugün bizler de şehrimizde hep birlikte baharı, Hıdırellez'i yaşıyoruz. Bursa, geçmişten bugüne taşıdığı değerlerle büyüyen ve gelişen bir şehirdir. Bursa, kültürüyle, doğasıyla, insanıyla yaşayan bir hafızadır. Bizler de bu hafızayı koruyan, geliştiren ve geleceğe taşıyan bir anlayışla çalışıyor, Hıdırellez geleneğimizi yaşatıyoruz" diye konuştu.

Hıdırellez'in hatırlattıklarına değinen Başkan Vekili Şahin, "Doğa nasıl yeniden can buluyorsa, insan da umutla yeniden başlar. Paylaştıkça çoğalan, bir arada oldukça güçlenen bir hayat mümkündür. Dileğimiz, şehrimizin ve ülkemizin her köşesinde bereketin, huzurun ve mutluluğun artmasıdır. Yarınlara daha güçlü yürümektir. Bu anlamlı buluşmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hıdırellez hepimize kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sahne alan Suzan Kardeş, sevilen şarkıları ile sahne aldı. Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin kontrolünde yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan vatandaşlar, Hıdırellez'in coşkusunu paylaştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Hıdırellez, Kültürpark'ta Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:27:48. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Hıdırellez, Kültürpark'ta Renkli Etkinliklerle Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.