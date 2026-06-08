Bursa'da Hobi Bahçesinde Patlama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Hobi Bahçesinde Patlama

08.06.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki hobi bahçesinde ateşte bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir kişinin hobi bahçesinde yaktığı ateşte bilinmeyen nedenle patlama oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesindeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte hobi bahçesinde vakit geçiren kişi, ısınmak ve vakit geçirmek amacıyla ateş yaktı. Ancak yakılan ateşte, bir süre sonra belirlenemeyen nedenle büyük gürültüyle harlanarak patlama oldu. Patlamanın etkisiyle ateşin etrafındaki aile büyük korku ve panik yaşadı. O anlar ise babasının cep telefonuyla video kaydına alan oğlu tarafından görüntülendi. Görüntülerde, ateşte bir anda patlama olduğu ve yaşanan panik yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Hobi Bahçesinde Patlama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği

11:49
İran’da art arda patlama sesleri Şiraz Havalimanı da hedef alındı
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı
11:49
Polis babanın acı sonu Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
Polis babanın acı sonu! Bu görüntü ölmeden 5 dakika önce çekildi
11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:19:41. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Hobi Bahçesinde Patlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.