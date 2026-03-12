Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Yenişehir'de Kuruldu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda kurduğu iftar sofrasına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, meslek odalarının başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz"

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getiren Başkan Vekili Gazioğlu, "Yenişehir, bereketli toprakları, üretken insanları ve köklü geçmişiyle Bursa'nın en önemli ilçelerinden biridir. Tarımıyla, emeğiyle ve alın teriyle kent ekonomisine önemli katkı sunan hemşehrilerimizin gayretini her zaman takdir ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Kentin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz. Halkımızın şimdiden Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Dörtkardeş ve Yüksel ise ramazanın bereketini ilçede düzenlediği programlarla hissettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Gazioğlu ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Yenigün Mahallesi Hatuniye Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.