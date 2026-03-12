Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Yenişehir'de Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Yenişehir'de Kuruldu

12.03.2026 10:37  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlediği iftar programında vatandaşları bir araya getirdi. Programa katılan ilçe sakinleri, akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açtı.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen iftar programında vatandaşlar aynı sofrada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Kapalı Pazar Alanı'nda kurduğu iftar sofrasına ilçe sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Programa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, CHP Yenişehir İlçe Başkanı Deniz Dörtkardeş, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, meslek odalarının başkanları ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı. Akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

"Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz"

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini dile getiren Başkan Vekili Gazioğlu, "Yenişehir, bereketli toprakları, üretken insanları ve köklü geçmişiyle Bursa'nın en önemli ilçelerinden biridir. Tarımıyla, emeğiyle ve alın teriyle kent ekonomisine önemli katkı sunan hemşehrilerimizin gayretini her zaman takdir ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de üreticilerimize her zaman destek oluyoruz. Kentin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her bir hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyoruz. Halkımızın şimdiden Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Dörtkardeş ve Yüksel ise ramazanın bereketini ilçede düzenlediği programlarla hissettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Gazioğlu ve beraberindekiler, teravih namazının ardından Yenigün Mahallesi Hatuniye Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Yenişehir, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Yenişehir'de Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
İran’dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni On binler akın etti İran'dan gövde gösterisi gibi cenaze töreni! On binler akın etti
Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı’dan haber var Ailesi konuştu Yoğum bakımda yatan İlber Ortaylı'dan haber var! Ailesi konuştu
Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet’e akın edecek Bu haberi okuyan milyonlarca araç sahibi e-Devlet'e akın edecek
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Yolun sonu 4 ünlü telefon artık tarih oluyor Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
10:43
Türkiye’nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
Türkiye'nin 20 milyon ödülle aradığı Sipan Hemo Suriye Bakan Yardımcısı oldu
10:29
İBB davasında 4. gün Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu’ndan sert tepki
İBB davasında 4. gün! Mübaşirin uyarısına Dilek İmamoğlu'ndan sert tepki
10:22
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı Dubai’de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
Savaş ateşi finans merkezine sıçradı! Dubai'de dev bankalar ofisleri boşaltıyor
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 11:30:38. #.0.5#
SON DAKİKA: Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası, Yenişehir'de Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.