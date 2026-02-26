Yakın Çevre Yolu, Gürsu'ya Bağlanıyor... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Gürsu'muz Daha Güçlü, Huzurlu ve Güvenli Olacak" - Son Dakika
Yakın Çevre Yolu, Gürsu'ya Bağlanıyor... Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey: "Gürsu'muz Daha Güçlü, Huzurlu ve Güvenli Olacak"

26.02.2026 10:33  Güncelleme: 11:12
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürsu'da düzenlenen iftar programında, hızlı ulaşım projeleri ve sosyal desteklerin artırılacağını açıkladı. Ramazan'ın paylaşma ruhunu vurgulayan Bozbey, herkes için eşit hizmet anlayışında olduklarını belirtti.

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gürsu ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yakın Çevre Yolu'nu 35'lik yola bağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Hiç kimsenin sağlıksız ve konforsuz bir ulaşımla mücadele etmesini istemiyoruz. Gürsu'muz daha güçlü, huzurlu ve güvenli olacak" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Herkes güldüğü zaman bir başkadır Ramazan" temasıyla gerçekleştirdiği programlara devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, ramazanın paylaşma ve dayanışma ruhunu Gürsu ilçesinde düzenlediği iftar programıyla sürdürdü.

Gürsu Kapalı Pazar Alanı'nda ilgiyle karşılanan Bozbey, masaları dolaşarak vatandaşlarla sohbet etti. Programa, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gürsu Kaymakamı Murat Kütük, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Her zaman muhtarlarımızın ve halkımızın önerilerini alıyoruz"

Bozbey, vatandaşlarla aynı sofranın etrafında buluşmanın huzurunu yaşadıklarını vurguladı. Aynı duada birleşmenin, aynı lokmayı paylaşmanın bereketini birlikte hissettiklerini söyleyen Bozbey, "Ramazan, sabrın, dayanışmanın, halden anlamanın, paylaşmanın ayıdır. Ramazan'ın gerçek anlamı, iftar sofralarında hayat bulmaktadır. 17 ilçede kurduğumuz kardeşlik sofrasında hemşehrilerimizle birlikte oruçlarımızı açıyoruz. İftar programına katılan herkese teşekkür ediyorum. Bu sofraların kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Kimseyi ötekileştirmeden, herkes için eşit ve adil bir kent oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Bozbey, ekonomik şartların zorladığı bir dönemde dar gelirli vatandaşların yükünün de artığını ifade etti. Her hanenin hesabını, her annenin mutfak telaşını, her babanın geçim kaygısını gördüklerini söyleyen Bozbey, "Bu nedenle sosyal desteklerimizi artırarak sürüyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir Bursa için her ilçemize eşit hizmet anlayışıyla çalışıyoruz. Her zaman muhtarlarımızın ve halkımızın önerilerini alıyoruz, dinliyoruz ve gerçekleştiriyoruz" dedi.

"Gürsumuz daha güçlü, huzurlu ve güvenli olacak"

Yakın Çevre Yolu'nu 35'lik yola bağlamak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Bozbey, bölgede yakın zamanda yapılacak köprülerle birlikte Gürsu'da ulaşımın daha da kolaylaşacağını vurguladı. Ankara Yolu'ndaki yoğunluğun da bu sayede azaltılmış olacağını belirten Bozbey, "TOKİ bölgesinde yaşayanların ulaşım sıkıntısını çözmek amacıyla alternatif güzergah çalışmalarını da yürütüyoruz. Altyapı, kentsel dönüşüm ve ana yollardaki çalışmalarımız da devam ediyor. Hiç kimsenin sağlıksız ve konforsuz bir ulaşımla mücadele etmesini istemiyoruz. Gürsu için yakın zamanda yaşama geçireceğimiz birçok projemiz var. Gürsu'muz daha güçlü, huzurlu ve güvenli olacak. Gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı, kadınların kendini güvende hissettiği, çocukların mutlulukla büyüdüğü bir ilçe olacak Gürsu" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğinin ardından Gürsu Trabzon ve İlçeleri Derneği, Canlar Kıraathanesi ve Gürsu Taksi'yi ziyaret eden Başkan ve beraberindekiler, teravih namazının ardından ise Kurtuluş Mahallesi Fetih Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

