Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Osmangazi'de İftar Sofrasında Vatandaşlarla Buluştu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesi Fatih ve Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yer alan Kapalı Pazar Alanı'ndaki iftar programına katıldı.

Ramazanın manevi iklimini çeşitli programlarla kent genelinde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, dört sabit iftar noktasında her gün binlerce kişiyi dayanışma sofralarında buluşturuyor.

Başkan Bozbey, eşi Seden Bozbey ile birlikte Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki iftar sofrasında buluştuğu vatandaşlarla orucunu açtı.

Gençlerin sloganlarla ve coşkuyla karşıladığı Başkan Bozbey, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Altunsoy, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de yer aldığı programda, vatandaşlar akşam ezanıyla birlikte oruçlarını açtı.

"Ramazanın dayanışma yönünü çok güzel geçiriyoruz"

Başkan Bozbey, aynı iftar sofrasını paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Her gün 17 ilçede kurulan iftar sofralarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın yanında olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, 14 ayrı noktada da iftariyelik dağıtmaya devam ettiklerini hatırlattı. Ramazan ayında dayanışmayı büyütmeye devam ettiklerini söyleyen Bozbey, "Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Bursa'da, ramazan ayını manevi ve dayanışma yönünden çok güzel şekilde geçiriyoruz. Kültürpark'ta oluşturduğumuz Ramazan Sokağı'nda ise direkler arası denilen kültürü yaşatıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız. Hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

İftar programının ardından Çiftehavuzlar Bulvar Taksi Durağı'nı ziyaret eden Bozbey, taksi esnafının sahada yaşadığı sorunları dinleyerek çözüm yollarını birlikte değerlendirdi. Taksi durağına gelen telefonu da açan Bozbey, vatandaşla konuşarak belirtilen adrese taksi yönlendirdi. Ardından Bursa Çanakkaleliler Kültür ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, ortak değerleri, dayanışma kültürünü ve Bursa için ortak akılla yapılabilecek konuları konuştu.

Bozbey, teravih namazının ardından eşi Seden Bozbey ile birlikte Başaran Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.