Bursa\'da İnşaatta Göçük: 5 İşçi Yaralandı

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BURSA'da inşaatta beton dökülen kalıbın patlaması ile göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla, 3 işçi de göçük altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İşçiler, beton döktüğü sırada kalıbın patlamasıyla göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla yaralanırken, 3 işçi göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 5 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.