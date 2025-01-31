Bursa'da İnşaatta Göçük: 5 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da İnşaatta Göçük: 5 İşçi Yaralandı

Bursa\'da İnşaatta Göçük: 5 İşçi Yaralandı

Bursa'da inşaatta beton dökülen kalıbın patlaması sonucu meydana gelen göçükte 5 işçi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından göçükten kurtarılan işçilerin durumu iyi.

31.01.2025 15:32  Güncelleme: 15:35
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BURSA'da inşaatta beton dökülen kalıbın patlaması ile göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla, 3 işçi de göçük altında kalarak yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. İşçiler, beton döktüğü sırada kalıbın patlamasıyla göçük oluştu. 2 işçi kalıp parçalarının çarpmasıyla yaralanırken, 3 işçi göçük altında kaldı. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan 5 işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Memet Can YEŞİLBAŞ-Kamera: Muhammet Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: DHA

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