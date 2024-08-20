Bursa\'da iş makinesinden çıkan yangın zeytinliğe sıçradı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iş makinesinden zeytinliğe sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dutluca Mahallesi'ndeki orman ve arazi yollarında tesviye ve düzenleme çalışması yapan Orman Bölge Müdürlüğüne ait H.G. idaresindeki iş makinesinin motorundan alev çıktı.
Dumanı gören operatör, araçtan inerken alevler zeytinliğe sıçradı.
Greyder ve tankerlerle mahalle sakinlerinin ilk müdahaleyi yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İş makinesi kullanılamaz hale geldi.
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