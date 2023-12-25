 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa'da Jandarma Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı, İşletmelere Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da Jandarma Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı, İşletmelere Para Cezası Uygulandı

Bursa'da gerçekleştirilen jandarma operasyonunda 19 kişi yakalandı, 2 işletme ve 14 iş yerine para cezası verildi. Uygulama sonucunda ise kaçak tütün, sigara kağıdı, nargile malzemeleri ve kaçak içki ele geçirildi.

Bursa\'da Jandarma Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı, İşletmelere Para Cezası Uygulandı
25.12.2023 - 23:21,  Güncelleme: 23:24
Abone Ol

Bursa'da, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 19 kişi yakalandı, iki işletme ve 14 iş yerine para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, alkol kaçakçılığına engel olunması, genel sağlık ve ahlakın korunması amacıyla 300 personelin katılımıyla eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

Kentin çeşitli noktalarında toplam 509 iş yerinin kontrol edildiği uygulamada, iki işletme ve 14 kişiye 69 bin 112 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan aramalarda 20 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 36 bin 262 makaron, 134 bin 675 yaprak sigara kağıdı, 29 bin 920 sigara filtresi, 109 kilogram kıyılmış tütün, 9 kilogram nargile kömürü, 4 kilogram nargile tütünü, 1 litre kaçak bandrollü içki ele geçirildi.

Uygulama sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan 19 kişi yakalandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Bursa, Yakalama, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Jandarma Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı, İşletmelere Para Cezası Uygulandı - Son Dakika


23:25
Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik' Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20
Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
23:25 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Sadece maça odaklandık ve maçı kazanmak istedik'
23:20 Alzheimer hastası kadın, soba zannettiği buzdolabını ateşe vererek hayatını kaybetti
23:11 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Noel mesajına Hristiyanlardan tepki yağıyor
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran'dan Devrim Muhafızları'nın komutanını öldüren İsrail'e tehdit
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:49 ''Ormanın hayaleti'' fotokapana yakalandı
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 00:24:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Jandarma Operasyonu: 19 Kişi Yakalandı, İşletmelere Para Cezası Uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement