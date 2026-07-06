Bursa'da Kaçak Çalıştırma Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Çalıştırma Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Çalıştırma Operasyonu
06.07.2026 17:32
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Bursa'da bir iş yerinde kaçak çalışan 10 yabancı uyruklu tespit edildi, 1 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 10 kişi tespit edildi. Bu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı belirtilen kişi, gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde iş yerinde çalışan 10 yabancı uyruklu erkeğin olduğu belirlendi. Şüphelilerden 1'inin kimliksiz olduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 3 kişinin vize ihlali yaptığı, 6 kişinin ise Bursa'ya kayıtlı oturum izni bulunduğu tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı ve iş yerinin çalışma izin ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Kimliksiz ve vize ihlali bulunan yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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