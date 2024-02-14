Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Baskın: 26 Bin 160 Çikolataya El Konuldu - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Baskın: 26 Bin 160 Çikolataya El Konuldu

Bursa\'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Baskın: 26 Bin 160 Çikolataya El Konuldu

Bursa'da yapılan bir ihbar üzerine Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak çikolata üretimi yapılan bir imalathaneye baskın düzenledi. Baskında, insan sağlığını tehdit eden 26 bin 160 çikolata bulundu ve el konuldu. Çikolatalar, imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken, üretimi gerçekleştiren 2 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.02.2024 11:51
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Bursa'da kaçak çikolata üretimi yapan imalathaneye düzenlenen baskında, insan sağlığını tehdit eden, paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolataya el konuldu. Operasyonda üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı çikolata üretimi yapıldığına dair ihbarı değerlendirdi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan imalathaneyi takibe alan ekipler savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte harekete geçti. Polis ve zabıta ekiplerince çikolata imalathanesine yapılan baskında, hijyenden yoksun ortamda üretilmiş ve insan sağlığını tehdit eden 26 bin 160 çikolataya el konuldu. Çikolatalar imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K. (16) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Baskın: 26 Bin 160 Çikolataya El Konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Baskın: 26 Bin 160 Çikolataya El Konuldu - Son Dakika
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