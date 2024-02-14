Bursa\'da Kaçak Çikolata İmalathanesine Baskın: 26 Bin 160 Çikolataya El Konuldu

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Bursa'da kaçak çikolata üretimi yapan imalathaneye düzenlenen baskında, insan sağlığını tehdit eden, paketlenmiş ve açık halde bulunan 26 bin 160 çikolataya el konuldu. Operasyonda üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı çikolata üretimi yapıldığına dair ihbarı değerlendirdi. Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan imalathaneyi takibe alan ekipler savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte harekete geçti. Polis ve zabıta ekiplerince çikolata imalathanesine yapılan baskında, hijyenden yoksun ortamda üretilmiş ve insan sağlığını tehdit eden 26 bin 160 çikolataya el konuldu. Çikolatalar imha edilmek üzere İl Tarım Müdürlüğü yetkilerine teslim edilirken, üretimi gerçekleştiren yabancı uyruklu A.K. (29) ve H.K. (16) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)