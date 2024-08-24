Bursa'da Kaçak İş Yerleri ve İnşaatlar Yıkıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak İş Yerleri ve İnşaatlar Yıkıldı

Bursa\'da Kaçak İş Yerleri ve İnşaatlar Yıkıldı

Bursa'da, kaçak olduğu belirlenen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı, belediyeye bağlı ekipler tarafından yıkıldı. Yıkımlar kontrollü bir şekilde gerçekleştirildi.

24.08.2024 10:29
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Bursa'da, kaçak olduğu belirlenen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı, belediyeye bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Yıldırım Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından Hacivat Mahallesi'nde kaçak ve depreme dayanıksız olduğunu tespit edilen 3 iş yeri ile 2 inşaat halindeki yapı hakkında yıkım kararı alındı. Demir profil malzemeden inşa edilen yapıların yıkımı, ekipler tarafından kontrollü şekilde gerçekleştirildi. Yıkımlarda, iş makinesi ve demir kesme aleti kullanıldı. Yıldırım Belediyesi'nin zabıta ekipleri, yıkım işlemleri sırasında bölgede hazır bulundu.

Çevik kuvvet polisleri ve TOMA'nın da bulunduğu yıkımlarda ekipler, geniş güvenlik önemi aldı. Yıkımlarda herhangi bir sorun yaşanmazken, tepki gösterenler ise polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

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