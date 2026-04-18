Bursa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

BURSA'da jandarmanın düzenlediği kaçak tünün operasyonunda 92 bin 620'si doldurulmuş toplam 1 milyon 278 bin 620 makaron ile 920 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda Yıldırım ilçesinde 3 şüpheliye ait iş yeri, depo ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 1 milyon 186 bin 600 bandrolsüz makaron, 920 kilogram açık kıyılmış tütün, 200 bin 800 sigara filtresi, 92 bin 620 doldurulmuş makaron, 19 bin 800 adet şeffaf sigara poşeti, 18 bin 750 adet boş sigara kutusu, 8 bin 780 paket bandrolsüz sigara, 2 bin 700 paket sigara kağıdı ile 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.