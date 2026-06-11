Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu

Bursa\'da Kaçak Tütün Operasyonu
11.06.2026 21:38
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Osmangazi'de yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, çok sayıda kaçak tütün ve malzeme ele geçirildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 6 şüpheliye ait 4 noktada yapılan arama sonucunda, 401 bin 200 bandrollü/bandrolsüz makaron, 2 bin 400 sökülmüş/sahte bandrol, 27 bin 200 makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilogram bandrollü/bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 100 çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü rakı ele geçirildi.

Şüpheli 6 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık, Osmangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Makaron, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necip Gümüş Necip Gümüş:
    kaçakçılık operasyonları artıyo bu da dijital takip sisteminin yetersiz olduğunu gösteriyo 0 0 Yanıtla
  • Songül Tv Songül Tv:
    ne yazık ki bu tür operasyonlara çok sık rastlıyoruz artık insanlar neden kaçak ürüne yöneliyo diye düşünüyorum hayatın pahalılaşması mı yoksa başka sebepler var mı bilmiyorum ama bu operasyonun başarılı olması güzel tabii 0 0 Yanıtla
  • Murat S Murat S:
    bu kaçakçılık işi çok yaygınlaşmış artık her gün bi operasyon haberi çıkıyo ama asıl merak ettğim bu yakalanan mallar ne olacak satılacak mı yoksa imha edilecek mi çünkü devlet bu kaçak ürünlerden ne kadar vergi kaybediyo bunu biliyo muyuz 0 0 Yanıtla
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