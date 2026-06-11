Bursa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Murat S:

bu kaçakçılık işi çok yaygınlaşmış artık her gün bi operasyon haberi çıkıyo ama asıl merak ettğim bu yakalanan mallar ne olacak satılacak mı yoksa imha edilecek mi çünkü devlet bu kaçak ürünlerden ne kadar vergi kaybediyo bunu biliyo muyuz