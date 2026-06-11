Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu

11.06.2026 23:09
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Bursa'da jandarma, 401 bin makaron ve 98 kilo tütün ele geçirirken 6 kişiyi gözaltına aldı.

BURSA'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 401 bin makaron, 2 bin 400 adet sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona basılmış tütün, 98 kilo tütün, 2 adet sigara basma makinesi ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmangazi ilçesinde kaçak tütün ticaretine yönelik çalışmaları kapsamında 4 imalathaneyi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin ile 4 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Kaçak imalathanelerde yapılan aramalarda 401 bin 200 makaron, 2 bin 400 adet Sökülmüş yada sahte bandrol, 27 bin 200 adet makarona kıyılmış tütün basılmış sigara, 98 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 100 adet çok amaçlı boş sigara kutusu, 500 adet şeffaf naylon sigara poşeti, 2 sigara basma makinesi, 2 kompresör makinesi ve 16 litre yabancı bandrollü içki geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere imha edilmek üzere el konuşurken, gözaltına alınan 6 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Haber-Kamera: BURSA/

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Makaron, Ekonomi, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Tütün Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Osman Turgut Uzun Osman Turgut Uzun:
    Bu kadar geniş çaplı imalathane nasıl bu kadar süre boyunca işletilmiş diye soruyorum 0 0 Yanıtla
  • Özgül Polat Özgül Polat:
    yine aynı şey işte ?? burası hep kaçak üretim merkezi olmuş zaten ?? her seferinde böyle operasyonlar yapılıyo ama sonra yine başlıyo ?? umarım bu sefer ciddiye alınır ?? ama geçmiş tecrübelerden biliyorum ki çabuk unutulur bu konular ?? 0 0 Yanıtla
  • Haluk Alantepe Haluk Alantepe:
    valla bu kadar masrafla bu operasyonu yapıyorlarsa bu kaçakçılar ne kadar kâr yapıyo anlamadım 0 0 Yanıtla
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