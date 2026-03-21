Bursa'da Kadına Şiddet İhbarı Kanlı Bitti
Bursa'da Kadına Şiddet İhbarı Kanlı Bitti

21.03.2026 14:42
Berat İ., kadına şiddet ihbarı sonrası Meryem Altaş'ı vurdu, Altaş yaşamını yitirdi.

BURSA'da polisin 'kadına şiddet' ihbarı üzerine durdurduğu hafif ticari araçtan inen Berat İ. (30), sürücü Meryem Altaş'ı (34) göğsünden vurdu. Ardından tabancasını polis ekiplerine doğrultan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan Meryem Altaş, kurtarılamadı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekipleri Gemlik yönüne giden 16 KCJ 99 plakalı hafif ticari araçta bir kadına şiddet uygulandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hafif ticari aracı durduran ekiplere, sürücü Meryem Altaş, 'silah var' diyerek uyarıda bulundu. Bu sırada arka kapıdan çıkan Berat İ., tabancayla Meryem Altaş'a ateş ederek göğsünden vurdu. Şüpheli, tabancasını polis ekiplerine doğrultunca bel ve bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Ekipler, olay yerine ambulans talep etti. Meryem Altaş, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne, Berat İ. ise bilinci açık şekilde Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Altaş, saat 01.00 sıralarında doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 3 suç kaydı olduğu belirtilen Berat İ.'nin ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Berat İ.'nin silahının ruhsatsız olduğu belirlenirken, polis, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

Kadına şiddet, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
İran’da suikastler bitmiyor İstihbarat komutanı öldürüldü İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek
Kütahya’da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Aksaray’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:55
Şampiyonlar Ligi’ne 5 takım gönderecekler
Şampiyonlar Ligi'ne 5 takım gönderecekler
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
