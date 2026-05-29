Bursa'da Kadına Şiddete Müdahale

29.05.2026 20:04
Bursa'da tartıştığı kadını darbeden erkek, araya giren başka bir kadın tarafından uzaklaştırıldı.

BURSA'da tartıştığı kadını darbeden kimliği belirsiz erkek, başka bir kadının araya girip kendisini iterek uzaklaştırdı. Araya giren kadının müdahalesiyle kavga sonlanırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Olay, Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'ndeki kaldırımda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kadın ile yanındaki erkek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek, iddiaya göre kadını darbederek yere düşürdü. Yerden kalkmaya çalışan kadının boğazını sıkan saldırgana, o sırada üst geçit merdivenlerinden inen başka bir kadın müdahale etti. Hızla olay yerine gelen kadın, saldırganı iterek uzaklaştırdı ve kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber: Yiğithan HÜYÜK-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bursa, Suç, Son Dakika

