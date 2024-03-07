Bursa\'da Kadınlara Özel Ücretsiz Ulaşım

Bursa'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yarın toplu ulaşımda kadınlara özel olarak ücretsiz hizmet verilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri, tüm özel halk otobüsleri ve ilçelerdeki halk otobüslerini kapsayan ücretsiz ulaşım uygulaması, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlarda geçerli olmayacak.
Kadınlar, uygulamadan "Bursakartlarını okutarak" yararlanabilecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, ayrıca toplu ulaşımda güvenlik tedbirleri altında kadınlar, engelli ve yaşlı vatandaşların saat 22.00'den 9 Mart Cumartesi saat 06.00'ya kadar durak dışında, güzergah üzerinde olma koşuluyla istedikleri yerde inebilmelerine imkan sağlayacak.
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum'da 433,5 milyon TL maliyetle tamamlanan Gümbet-Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri ve Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi kapasite artışları yatırımlarının açılış törenini gerçekleştirdi.
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