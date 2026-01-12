Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kar Mesaisi - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Kar Mesaisi

12.01.2026 11:10  Güncelleme: 12:11
Bursa Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları hızlı bir şekilde ulaşıma açtı. 42 iş makinesi ve 29 tuzlama aracı ile 245 personel, 33 mahalle yolunu yeniden erişime açtı.

(BURSA) – Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentin farklı noktalarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtı.

Bursa'da gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışının ardından teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın aksamaması için AKOM koordinasyonunda çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda 42 iş makinesi 29 tuzlama aracı ve 245 personel ile karla mücadele çalışmaları yürütüldü. Keles'te 12, Kestel'de 9, Büyükorhan'da 6, İnegöl'de 4, Gürsu ve İznik'te birer olmak üzere toplam 33 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

AKOM'un tahminlerine göre gün içerisinde yağmur ve karla karışık yağışlar beklenirken; 13 Ocak Salı günü (yarın) saat 11.00'e kadar il genelinde hava sıcaklığının 0–5 derece aralığında seyretmesi tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ve kırsal ilçelerde ise kar yağışının daha etkili olacağı değerlendiriliyor.

Yetkililer, vatandaşları buzlanma, don ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyararak, resmi kurumların duyurularının takip edilmesini istedi.

Kaynak: ANKA

