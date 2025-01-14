Bursa\'da Kardeşlerini Rehin Alan Adam Tutuklandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde kardeşlerini av tüfeğiyle rehin alıp, havaya ateş açan Cengiz B. (41), jandarma ekiplerince etkisiz hale getirildi. 3 promil alkollü olduğu belirlenen Cengiz B., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla binanın alt katındaki dairede oturan Cengiz B., alkol aldıktan sonra kardeşlerinin yaşadığı üst kattaki daireye çıktı. Ailevi bir meseleden dolayı kardeşleriyle tartışmaya başlayan Cengiz B., evdeki av tüfeğiyle kardeşleri M.B. (43) ve T.B.'yi (33) rehin aldı. Evde havaya ateş açan şüpheli, daha sonra balkona çıktı. Burada da havaya ateş açan Cengiz B., komşuların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ekiplerince etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı.

Öte yandan, yapılan kontrolde Cengiz B.'nin 3 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cengiz B., tutuklandı.