Bursa'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika
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Bursa'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Bursa\'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi

Bursa'da tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

14.03.2024 16:34
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Bursa'da, tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması yönünde mütalaa verildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serhat Köker (49) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Şikayetlerinin devam ettiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, avukatı duruşmaya katılmadığı için sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi'nde geçen yıl 19 Ocak'ta ihbar üzerine bir eve giden polis ekipleri, Neslihan Köker'in (39) bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kadının gözaltına alınıp tutuklanan eşi Serhat Köker hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Karısını Bıçaklayarak Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebi - Son Dakika

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