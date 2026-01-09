Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Kar Yağışı İçin Teyakkuzda - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi Ekipleri, Kar Yağışı İçin Teyakkuzda

09.01.2026 14:44  Güncelleme: 15:49
Bursa'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası, Büyükşehir Belediyesi ekipleri hasta taşıyan ambulansa yol açmak için yoğun çaba sarf etti. 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personel ile karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

(BURSA) - Bursa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte çalışmalarına hız katan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde Büyükorhan ilçesi Ericek Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için zamanla yarıştı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşımın aksamaması için AKOM koordinasyonunda kapsamlı bir karla mücadele çalışması yaptı. Bu çerçevede 42 iş makinesi, 29 tuzlama aracı ve 245 personelle, karla mücadele çalışmaları yürütüldü. Harmancık'ta 7, Büyükorhan ve Keles'te 4, İznik'te 1 olmak üzere toplam 16 mahalle yolu kısa sürede ulaşıma açıldı.

Öte yandan, Büyükorhan ilçesinde çalışmaları aralıksız sürdüren ekipler, Ericek Mahallesi'nde hasta taşıyan ambulansa yol açmak için yoğun mücadele verdi. Zaman kaybetmeden yolu kardan temizleyen ekipler, ambulansın güvenli bir şekilde hastaneye ulaşmasına yardımcı oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, hafta sonunda da etkili olması beklenen kar yağışına karşı teyakkuz halinde çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
