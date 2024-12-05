Bursa'da Kavga Davasında Hapis Cezaları - Son Dakika
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Bursa'da Kavga Davasında Hapis Cezaları

Bursa'da bir kişinin öldüğü kavgada 13 sanıktan bazıları hapis cezasına çarptırıldı.

05.12.2024 13:46
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili davada 13 sanıktan bazıları hapis cezalarına çarptırıldı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Nurhak Y. ve Eyüp Can Y, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Suça sürüklenen çocuklar tutuksuz R.A. ve tutuklu N.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, önceki celse verdiği mütalaasını yineledi.

Esasa ilişkin savunmalarını yapan sanıklar ise beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nurhak Y'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "olası kastla ve silahla yaralama"dan 22 yıl 9 ay hapsine, Eyüp Can Y'nin "kasten öldürme"den müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 12 yıl hapsine hükmetti.

Suça sürüklenen çocuklar N.Y. ve R.A'ya "kasten öldürme"den verdiği müebbet hapis cezalarını yaş küçüklüğü ve iyi hal indirimi uygulayarak 7 yıl altışar aya düşüren heyet, ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs"ten beşer yıl hapis cezası verdi.

Olay

Bursa'da 2022 yılının ağustos ayında, akraba olan ve aralarında husumet bulunan kişiler, Emek Adnan Menderes Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde karşılaşmış ve çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Kavgada, tabancayla ateş edilmesi sonucu Yakup Y. ve Nihat Y. ile olayla alakası olmayan Harun A. ve Naif B. yaralanmıştı. Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılmış, Yakup Y, 21 Ağustos 2022'de hayatını kaybetmişti. Kavgaya karışan 13 sanık hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

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