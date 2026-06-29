Bursa'da Kayıp Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika
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Bursa'da Kayıp Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu

Bursa\'da Kayıp Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu
29.06.2026 15:54
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70 yaşındaki Mahmut Kalkan, ormanda ölü bulundu; kayalıklardan düştüğü düşünülüyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, ormanlık alandaki dere yatağında ölü bulundu.

Mahmut Kalkan (70), dün sabah saatlerinde ıhlamur toplamak için evinden ayrılarak Uludağ eteklerinde bulunan Kaplıkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti.

Gece saatlerine kadar Kalkan'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Sabah saatlerinde Kalkan'ı aramak için ormana giden yakınları, yaşlı adamın cansız bedenini dere yatağında buldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayalıklardan düşme sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen yaşlı adamın cenazesi, incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yıldırım, 3. Sayfa, Güncel, Ormana, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Kayıp Yaşlı Adam Ormanlık Alanda Bulundu - Son Dakika

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